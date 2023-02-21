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الاتحاد الأوروبى يمدد العقوبات ضد روسيا حتى فبراير المقبل

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 07:46 ص
الاتحاد الأوروبى يمدد العقوبات ضد روسيا حتى فبراير المقبل الاتحاد الأوروبى - صورة أرشيفية
وكالات

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وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات ضد روسيا الاتحادية حتى 24 فبراير 2024.

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء في الوثيقة التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أنه "بناء على مراجعة القرار ... ومع مراعاة الإجراءات غير القانونية المستمرة التي تتخذها روسيا الاتحادية ضد أوكرانيا، تقرر تمديد الإجراءات التقييدية حتى 24 فبراير 2024".

ومنذ نهاية فبراير من العام الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على 9 حزم من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيودا مالية وتجارية، بالإضافة إلى عقوبات فردية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي منذ فبراير العام الماضي جملة من العقوبات ضد 1386 فردا و171 مؤسسة ومنظمة روسية.


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