استطلاع: أغلب البريطانيين يؤيدون حق الأمير هارى فى التأمين الشرطي

كتبت ريهام عبد الله

يعتقد معظم البريطانيين أن الأمير هاري يجب أن يتمتع بحماية من الشرطة خلال تواجده في بريطانيا، والمصوتون في استطلاع يوجوف، يعتقد أكثر من نصفهم أن دوق ساسكس يجب أن يتمتع بالحماية من الدولة، لكن 37 في المائة من المصوتين، يرون أنه يجب أن يدفع ثمنها بنفسه.

فيما يعتقد أكثر من ربع الأشخاص "28%، أنه لا ينبغي أن يحصل على حماية الشرطة على الإطلاق، حيث لا تزال قضية المراجعة القضائية مستمرة، إذ بدأ الأمير، الذي انتقل إلى كاليفورنيا مع زوجته ميجان ماركل بعد تنحيه عن واجباته الملكية في عام 2020، معركة قانونية بعد سحب حقه في الحراسة، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

المعركة القضائية كلفت الحكومة 300 ألف جنيه إسترلينى

كلفت القضية القانونية للأمير هارى ضد وزارة الداخلية بشأن تأمين الشرطة لعائلته، الدولة بالفعل ما يقرب من 300 ألف جنيه إسترليني، حيث يصر هارى على أن عائلته تتطلب حماية على مدار الساعة، على الرغم من أن الأمن الملكي موجود تلقائيا، لتأمين المناسبات الرسمية للعائلة الملكة، كما يكون التأمين على مدار الساعة في فرجمور كوتاج في قلعة وندسور.

وكشفت الأرقام التي تم الحصول عليها أن قضية المحكمة، التي لا تزال مستمرة منذ خريف 2021 - قد كلفت حكومة المملكة المتحدة بالفعل 296.882 جنيهًا إسترلينيًا للدفاع.

فيما قال جون أوكونور، القائد السابق في سكوتلاند يارد: "توقع هارى للحماية التي توفرها الدولة هو أمر متعجرف وغير عقلانى، إنه فقط الغرور، إنه يريد الحماية فقط لأنه يعتقد أنه يتم تقليل أهميته بدونها".

جلسة الاستماع أبريل المقبل

ومن المعلوم أن القضية المرفوعة ضد وزارة الداخلية سيتم الاستماع إليها فى أبريل، ولا يعرف الخبراء ما إذا كان الحكم سيصدر قبل تتويج الملك تشارلز فى 6 مايو.

على الرغم من أنه تم تقديم دعوة لهم، إلا أن الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل لم يوضحوا بعد ما إذا كانوا سيشاركوا فى تتويج الملك تشارلز، ومن المقرر أن يصبح الملك تشارلز الثالث أول ملك فى التاريخ البريطانى يتم مسحه علنًا بالزيت المقدس عند تتويجه.