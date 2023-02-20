ديلى ميل: معركة الأمير هارى القضائية كلفت دافعى الضرائب 300 ألف جنيه إسترلينى

كتبت ريهام عبد الله

كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن معركة الأمير هاري، دوق ساسكس، القانونية مع وزارة الداخلية بشأن طلبه حماية الشرطة له خلال تواجده فى بريطانيا، كلفت بالفعل دافعى الضرائب فى المملكة المتحدة ما يقرب من 300 ألف جنيه إسترليني.

بدأ دوق ساسكس مراجعة قضائية للمحكمة العليا قبل 18 شهرًا بعد إلغاء حقه فى الحصول على حراس عندما تخلى عن واجباته الملكية، وعلى الرغم من أن الأمير عرض دفع تكاليف حماية الشرطة، فقد تم الرد عليه وقتها، بأن قوات الشرطة البريطانية ليست "أسلحة للإيجار".

كشفت الأرقام التى تم الحصول عليها من خلال قانون حرية المعلومات أن قضية المحكمة، التى لا تزال مستمرة منذ خريف 2021، قد كلفت حكومة المملكة المتحدة بالفعل 296.882 جنيهًا إسترلينيًا للدفاع.



الأمير هارى وميجان ماركل

قائد سابق فى سكوتلانديارد يهاجم هارى

ومن جهته، قال جون أوكونور، القائد السابق فى سكوتلاند يارد: "توقع الحماية التى توفرها الدولة هو أمر متعجرف وغير عقلاني، إنه فقط الغرور على أى حال، إنه يريد الحماية فقط لأنه يعتقد أنه يتم تقليل أهميته بدونها".

وتابع: "يصر الدوق على أن عائلته تتطلب حماية على مدار الساعة، على الرغم من أن الأمن الملكى موجود فى مكانه تلقائيًا لتأمين الأحداث الرسمية وكذلك يوجد تأمين فى فرجمور كوتاج فى وندسور".

جلسة الاستماع أبريل المقبل

ومن المعلوم أن القضية المرفوعة ضد وزارة الداخلية سيتم الاستماع إليها فى أبريل، ولا يعرف الخبراء ما إذا كان الحكم سيصدر قبل تتويج الملك تشارلز فى 6 مايو.

على الرغم من أنه تم تقديم دعوة لهم، إلا أن الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل لم يوضحوا بعد ما إذا كانوا سيشاركوا فى تتويج الملك تشارلز، ومن المقرر أن يصبح الملك تشارلز الثالث أول ملك فى التاريخ البريطانى يتم مسحه علنًا بالزيت المقدس عند تتويجه.