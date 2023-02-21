إصابة 7 أشخاص فى حادثى تصادم بدمنهور ووادى النطرون بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 7 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادثى سير بمركزى وادى النطرون ودمنهور بالبحيرة، وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل وملاكى بطريق بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى الزراعى دائرة دمنهور.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وفى وادى النطرون، أصيب شخصين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص واخرى بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى دائرة مركز وادى النطرون.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.