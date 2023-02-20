وفد لجنة التعليم بمجلس النواب ووكيل تعليم كفر الشيخ يتفقدان مدارس المحافظة.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد الوفد البرلماني من لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، المدرسة الدولية ومدرسة المتفوقين للعلوم والهندسة والمدرسة الفكرية والمدرسة الثانوية الفنية الزراعية، وذلك لبحث تطورات العملية التعليمية في المحافظة ، بحضور الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، والدكتورة ماجدة بكرى، وكيل اللجنة، والدكتورة منى عبد العاطى، وكيل اللجنة، واللواء سعيد عمارة، والسيد ، وعادل النجار، والدكتورة هدى الطنبارى، أعضاء مجلس النواب، والدكتورة حنان بشار، والدكتور حسام الدين المندوة، والدكتورة سكينة سلامة، والدكتور محمد الحمامى، ورشا كليب، والدكتورة جيهان البيومى، واميرة العادلى، اعضاء اللجنة.

جاء ذلك عقب استقبال اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد للمحافظة للوفد واستعرض المحافظ المشروعات الخدمية وما شهده تعليم كفر الشيخ من أعمال وانشاء المدرسة الدولية الحكومية.

وأثني الوفد على الجهود المبذولة فى العملية التعليمية بالمحافظة أثناء تفقدهم المدرسة الدولية، وجرى زيارة الحجرات الدراسية لرياض الأطفال والصفوف الابتدائية، واستمع الوفد لشرح المعلمين متفقدين حجرات الأنشطة، وتابعوا العروض الفنية والعروض الرياضية، والفقرات الغنائية أعقبها تفقد حجرة الحاسب الآلي، كما تفقدوا مدرسة علي عبد الشكور الرسمية للغات وعلي عبد الشكور تعليم أساسي. تفقد الوفد مدرسة المتفوقين للعلوم والهندسة، واطلع الوفد على المشروعات العلمية الخاصة بالطلاب والحجرات الدراسية،وتابع الوفد شرح المعلمين وحجرات الأنشطة الفنية والموسيقية. تفقد الوفد المدرسة الفكرية وما تضمنته من الحجرات الدراسية ،متابعين شرح المعلمين للطلاب والمسرح المدرسي وفقرات غنائية للطلاب ومسرح العرائس.

كما تفقد الوفد المدرسة الثانوية الزراعية بما تضمه من قسم نباتات الزينة والمشتل وقسم النحل والأحياء المائية والصناعات الغذائية والالبان والمتحف وفصول الاستزراع السمكي ومنفذ البيع للجمهور.

ومن جانبه، أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الزيارة الميدانية تأتي في إطار حرص اللجنة على متابعة ما يدور في العملية التعليمية على أرض الواقع، للتعرف على أي إشكاليات تؤثر على استكمال المسيرة التعليمية، وللمشاركة في وضع الحلول التي من شأنها تحسين أوضاع التعليم قبل الجامعي في مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفي مرعي، مدير عام التعليم العام، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، ورمضان على، امين اللجنة، واحمد سليمان، ومحمود ابراهيم، باحثين اللجنه، وتامر وهدان، مدير التعليم الخاص، ومحمد صلاح، مدير العلاقات العامة بالمحافظة، و احمد قائد، مدير إدارة الاتصال السياسي بالمحافظة، وهاني حمدان مدير غرفة عمليات المديرية.