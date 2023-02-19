رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل لجنة "تعليم النواب" لبحث مقترحات العملية التعليمية

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيح، لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور الدكتور سامى هاشم، اليوم الأحد، وذلك فى إطار جولاتها الميدانية فى عدد من المؤسسات التربوية والتعليمية بمحافظة كفر الشيخ، فى حضور أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب فى محافظة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور حاتم الجوهرى، مدير المستشفى الجامعى، والدكتور وائل الفقى، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأمين عام الجامعة الدكتور على صبرى، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

ورحب "دسوقي" بالوفد الزائر فى رحاب جامعة كفر الشيخ، وقال أن الزيارة تهدف إلى التعرف على إمكانيات الجامعة البحثية والعلمية. وقدم رئيس جامعة كفر الشيخ شرحاً مبسطاً عن الجامعة وما شهدته من تطور ملحوظ فى مختلف القطاعات التعليمية والبحثية، والخدمات التى تقدمها الجامعة والشراكات مع عدد من الجامعات.

واصطحب الدكتور عبدالرازق دسوقى، الوفد الزائر فى جولة بحرم الجامعة، وكلية الألسن ومستشفى الجامعة ومستشفى الطوارئ ومبنى العيادات الخارجية، ومستشفى الأورام الجامعى، ومزرعة البساتين بكلية الزراعة.

وأكد رئيس الجامعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية يدفع قاطرة البحث ودعم التكنولوجيا، لتحقيق الربط بين البحث وتنمية المجتمع، تشجيعا للمشروعات البحثية لبناء مجتمع مصرى يتعلم ويبتكر، وأن الاهتمام بالتعليم والبحث العلمى والابتكار كان ولا يزال من أهم أولويات الدولة.

وقال الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللقاء مع الدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس جامعة كفرالشيح، رئيس الجامعة كان مثمرا للغاية، حيث استعرض النواب كافة التساؤلات التى دار أغلبها حول تطوير المستشفيات الجامعية لأداء دورها بكفاءة فى خدمة المواطنين، ودور الجامعة فى دعم الشباب وتأهيل شباب الخريجين للتنافس فى سوق العمل.

وأضاف أن اللقاء تناول دور الجامعة فى تطوير الصناعة ودعمها عن طريق ربط الخريجين بسوق العمل، وذلك من أجل رفع كفاءة المؤسسات الصناعية بما يتواكب مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتوطين الصناعة المصرية.

وأكد الدكتور سامى هاشم أن جامعة كفرالشيخ إحدى قلاع التعليم فى مصر، مشيدا بدور الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة فى تطوير الأداء والعملية التعليمية داخل جامعة كفرالشيخ.

وأعرب الدكتور هاشم عن امتنانه لزيارة جامعة كفرالشيخ، ولحفاوة الاستقبال من رئيس وإدارة الجامعة، مؤكدًا استعداده لتقديم كل الدعم للجامعة من خلال لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، مشيدًا بالإمكانيات والأجهزة المتاحة ومنظومة اختيار أعضاء هيئة التدريس. كما أعرب عن سعادته بما رآه فى كلية الألسن، وتجهيزها بأساتذة وطلاب من ذوى الكفاءات العالية، ما يساهم فى تخريج طلاب يمتلكون مهارات عالية وقادرون على بناء وتنمية المجتمع المصرى.

تأتى جولة لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب فى إطار الدور الرقابى للجان النوعية بمجلس النواب، لمتابعة أداء المستشفيات التعليمية والجامعات والمدارس، والجهات المختصة لجنة التعليم بمتابعة أدائها وتقديمها الخدمات للجمهور، فضلاً عن مشروعات التطوير ورفع الكفاءة داخل تلك المؤسسات لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.

وأهدى الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، درع الجامعة للدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، تعبيرًا عن تقديره لتلك الزيارة.

وضم الوفد البرلمانى، الذى يترأسه الدكتور سامى هاشم، وكيلتا اللجنة، الدكتور ماجدة بكرى، والدكتور منى عبد العاطى، والدكتورة حنان بشار، والدكتور حسام الدين المندوة، والدكتورة سكينة سلامة، والدكتور محمد الحمامى، ورشا كليب، والدكتورة جيهان البيومى، واميرة العادلى، والدكتور ليلى أبو إسماعيل، أعضاء اللجنة، ورمضان على، أمين اللجنة، واحمد سليمان، ومحمود ابراهيم، باحثين اللجنة. كما يشارك فى الزيارة الميدانية النواب: اللواء السعيد عمارة، والدكتور هدى الطنبارى، والدكتور جوميانة لويس، المهندس عادل النجار، والسيد شمس الدين.