وحدة "حياة كريمة" تتابع تنفيذ مشروعات المبادرة بقرية القنان بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، استمرار المتابعة الميدانية لنسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة" مكلفاً وحدة حياة كريمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لبحث وتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية.

وشدد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، التشديد على الإلتزام بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الحفر والإنشاء مع تنفيذ أعمال تنسيق الموقع بمختلف مواقع العمل لإضفاء الوجه الحضارى المناسب لقيمة هذا المشروعات وخدماتها المقدمة للأهالى والمواطنين بجميع القرى والنجوع المستهدفة.

ومن جانبه، صرح ناجح مصطفى، رئيس وحدة حياة كريمة بأسوان، بأنه تم إجراء جولة ميدانية لتفقد المشروعات الجارية بقرية القنان بمركز إدفو والتى تضم 28 تابع مابين نجع وعزبه بإجمالى 25 ألف نسمة ، مشيراً إلى تفقد مشروعات إنشاء وحدة طب الأسرة بحاجر البصيلية ، وتطويرمدرسة حاجر البصيلية الإبتدائية ، وإنشاء مدرسة الأخصاص للتعليم الأساسي ، والإحلال الجزئى لمدرسة القنان الإبتدائيه القديمة.

وتابع ناجح مصطفى، أن وحدة حياة كريمة تفقدت أيضا مشروع تطوير مكاتب بريد القنان وهيكل بنسبة 100% لكل مشروع ، بالإضافة إلى تفقد مشروع مركز شباب هيكل بنسبة 98% ، ومشروع مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بالقريه وتوابعها بنسبة 95 % ، علاوة على تفقد مشروع إنشاء محطة المعالجة الثلاثيه بالقنان بطاقة إستيعابية 27 ألف م٣/يومى وذلك لإستيعاب تصرفات مدينة السباعية والبصيليه وقرية القنان وتوابعها ، بجانب تفقد مشروع إنشاء محطة رافع الصرف الصحى بحاجر السباعية بنسبة 85% ، وأيضاً إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بالقنان وتطوير مدرسة حاجر السباعية الإبتدائية بنسبة 80% لكل منهما.

وأوضح رئيس وحدة حياة كريمة، أنه بالتواصل مع مسئولى جهاز التعمير تم سحب الأعمال من الشركتين المنفذتين لمشروعى المجمع الزراعى ومركز شباب القنان وجارى الإسناد لشركات أخرى تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان المشددة بعدم التهاون واستبعاد واستبدال المقاولين المقصريين أولاً بأول لضمان الإنتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة.