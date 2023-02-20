حياة كريمة.. تنظيم دورات تدريبية للحرف اليدوية والمشغولات بقرى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بمواصلة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية من أجل تكثيف الجهود والأنشطة المبذولة ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى والتعليمى للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى، إستمرار تنفيذ سلسلة الدورات التدريبية للسيدات والفتيات بالمشاغل والوحدات الإنتاجية حيث تم تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية للسيدات والفتيات بقرى البصالى و7 قبلى والعباسية بمركز كوم أمبو، مضيفة أن الدورات التدريبية إستهدفت أيضاً الأسبوع الماضى تأهيل وتنمية قدرات عدد 1500 سيدة وفتاة بقريتى أبو سمبل وبلانة بمركز نصر النوبة.

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى، أن التدريبات تتضمن تنفيذ أدوات حرفية وأعمال نحاس وتطريز وكروشية وعرجون ومكرميات وخيامية وسبيته ، بالإضافة إلى أعمال الجلود والريزن والإكسسوارات والخوص وغيرها من المنتجات اليدوية والحرفية التى تساهم فى تأهيل السيدات والفتيات وتشجيعهن لإقتحام سوق العمل الحر والتوسع فى إقامة المشروعات الإنتاجية لتحسين ظروفهن الإقتصادية والمعيشية.