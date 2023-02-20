اليوم السابع
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نيابة النزهة تأمر بإخلاء سبيل طبيب متهم بالنصب على أحد المواطنين

الإثنين، 20 فبراير 2023 03:45 م
نيابة النزهة تأمر بإخلاء سبيل طبيب متهم بالنصب على أحد المواطنين حبس، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة النزهة بإخلاء سبيل طبيب، فى اتهامه بالنصب على أحد المواطنين فى مبلغ مبالى وصدور أحكام ضده، وذلك عقب القبض عليه في مطار القاهرة.

 

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة القاهرة الجديدة، بلاغا من مواطن اتهم فيه طبيب شهير عيادته في منطقة التجمع الخامس بالنصب عليه بعدما أخذ منه مبلغ مالى كبير مقابل إعطائه أرباح.

 

تم تشكيل فريق بحث، وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وبالكشف على المتهم في مطار القاهرة تبين صدور أحكام قضائية ضده، فتم القبض عليه وإحالته لنيابة النزهة التي تباشر التحقيق معه.

 


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