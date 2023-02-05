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المتهمون بسرقة بالوعات الصرف الصحى فى النزهة: "بنبيعها لتاجر خردة"

الأحد، 05 فبراير 2023 03:47 م
المتهمون بسرقة بالوعات الصرف الصحى فى النزهة: "بنبيعها لتاجر خردة" بالوعه،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة النزهة، بحبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة أغطية البالوعات، واعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة "أغطية البالوعات" وبيعها لأحد تجار الخردة.

 

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 أشخاص) حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم بأحد الشوارع بدائرة القسم مُحمل عليها (عدد 13 غطاء بلوعة)، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقتها من دائرة قسم شرطة بدر بأسلوب "الخلع" بقصد التصرف فيها بالبيع لتجار الخردة.

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

 

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.


سرقة البالوعات

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