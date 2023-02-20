اليوم السابع
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مصرع ربة منزل صدمتها سيارة وإصابة فى حادث بالمنيا

الإثنين، 20 فبراير 2023 09:58 م
مصرع ربة منزل صدمتها سيارة وإصابة فى حادث بالمنيا اسعاف - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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لقيت ربة منزل مصرعها، صدمتها سيارة ربع نقل أمام قرية شارونة في مركز مغاغة، بشمال محافظة المنيا، كما أصيب شاب في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم 6123 ن ب ر، ربع نقل، بسيدة أثناء سيرها بالطريق الزراعي أمام قرية شاورنة، بمركز مغاغةK ,بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع "ش.ك"، 48 عاما، ربة منزل، تقيم في مركز بني مزار.
 
تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي العام، وتم التحفظ علي السيارة وسائقها ياسر-ع، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
 
كما تلقي مأمور قسم شرطة بندر المنيا، بلاغا باصطدام سيارة بدراجة بخارية بسبب السرعة، بتقاطع شارع الحسيني مع ميدان عبد المنعم رياض الشرقي، بمدينة المنيا، مما أسفر عن إصابة عبد اللطيف فضل عبد اللطيف 25 عاما، باشتباه كسر بالساق الإيسر، ويقيم بقرية منشية الذهب، بالوحدة المحلية لصفط الخمار، في مركز المنيا، وتم نقله إلي المستشفي العام لتلقي العلاج.
 

 

 


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