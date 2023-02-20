حياة كريمة.. صحة المنيا تواصل تنظيم قافلة طبية لأهالى قرية برطباط بمركز مغاغة

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية برطباط بمركز مغاغة اليوم والتى بدأت أمس، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.
وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.
وكان الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، قد أعلن أن الإدارة العامة للطب الوقائى "إدارة مراقبة الأغذية" قامت بتنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية وذلك على مدار شهر يناير الماضى حيث قامت فرق مراقبة الأغذية بالمرور على 623 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأوضح أن جهود الحملات أسفرت عن تحرير 331 محضرا للمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة و عدم وجود شهادات صحية ومحاضر اخرى وتم ضبط 9 منشأت تعمل بدون ترخيص وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذة المنشأت.
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