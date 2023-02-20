محافظ بني سويف يتفقد أعمال الرصف بالشوارع الرئيسية وخلق محاور مرورية في سمسطا

بنى سويف هانى فتحى

زار الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف "اليوم" مركز ومدينة سمسطا، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية فى نشاط رصف الطرق والشوارع، والتى تنفذها مديرية الطرق والنقل ضمن خطة المحافظة لاستعادة الوجه الجمالى والشكل الحضارى وخلق محاور مرورية والقضاء على نقاط الضعف والتكدس والزحام المرورى، وذلك فى حضور : النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب، الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، المهندس ناصر محمد فراج وكيل وزارة النقل،، معبد رئيس الوحدة المحلية، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، وبعض التنفيذيين.

و ناقش المحافظ الأعمال الجارى تنفيذها بعدد من الشوارع الرئيسية والحيوية بدائرة الوحدة المحلية، واستمع لعرض موجز عن سير العمل، حيث أوضح المهندس ناصر فراج، أنه يجرى العمل حالياً فى 4 شوارع رئيسية بالمدينة والتى تشمل (شارع الجلاء، السوق، الفسطاط، وجزء من الطريق الدائرى، ومخطط إنشاء طريق دائرى لمركز سمسطا على مصرف سليم بطول 2.5 كم، لتخفيف الضغط على الحركة داخل شوارع المدينة، وإنشاء كوبرى بنهاية الطريق لربط ببعض الطرق الداخلية.

وأضاف " فراج" أنه يجرى حالياً الانتهاء من شارع الجلاء بطول 1 كم، وشارع السوق بطول 900 متر، وجار العمل فى باقى الشوارع، حيث تم الانتهاء من أعمال التأسيس لطريق الدائرى على مصرف سليم وعمل الحوائط الساندة، وتصميم الكوبرى وجار التجهيز للبدء فى أعمال الرصف، موضحاً أن تلك الأعمال تأتى فى إطار توجيهات المحافظ، بوضع وتنفيذ خطة متكاملة لتأهيل وتطوير الشوارع والطرق بمركز ومدينة سمسطا، والتى تضمنت الانتهاء من رصف وتأهيل شارعى 26 يوليو وبورسعيد وجزء من شارع الجلاء ضمن خطة العام المالى الماضى.

من جانبه شدد المحافظ على تسريع وتيرة الأعمال والتنسيق مع الجهات المختصة، لتسهيل الحركة المرورية بمحيط الأعمال، مع المتابعة المستمرة لسير العمل وتذليل كافة المعوقات لسرعة الانتهاء من أعمال رصف وتوسعة تلك الشوارع، مؤكداً على أهمية الالتزام بالمواصفات المطلوبة وبالجودة والكفاءة اللازمة للحفاظ على مستوى الرصف، وتأهيل الطرق والشوارع بمستوى عال يسمح باستيعاب حجم السيارات المارة عليها، وتسيير حركة المرور، وذلك فى إطار تكليفات القيادة السياسية للحكومة بأهمية تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والشوارع ضمن تحسين مستوى الخدمات التى تتماس مع احتياجات المواطنين اليومية.