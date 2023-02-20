اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 فبراير 2023 08:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية يناقش الخطة الزمنية للترم الثانى

الإثنين، 20 فبراير 2023 07:55 م
مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية يناقش الخطة الزمنية للترم الثانى مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ناقش مجلس شئون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور وائل نبيل عبد السلام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، الخطة الزمنية لسير الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني والمقرر لها 16 أسبوعاً، وفقاً لقرار المجلس الأعلى، والتى بدأت فعلياً فى 11 فبراير الجارى وتنتهى فى شهر يونيو 2023.
 
وهنأ المجلس أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية التربية النوعية الذين حققوا مراكز متقدمة في ملتقى " إبداع " الرابع لكليات التربية النوعية الذى نظمته جامعة الفيوم خلال الفترة من 5 فبراير حتى 9 فبراير الجارى.
 
واستعرض الدكتور سامح نخلة مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، أهم أعمال القياس و التقويم بالكليات وعرض مؤشرات إداء الوحدات فى لجان التقويم المختلفة من التصحيح الإلكترونى والإختبارات الإلكترونية وبنوك ومستودعات الأسئلة والتدريب للفئات المختلفة.
 
 
 
 

الاسكندرية

اخبار المحافظات

جامعه الاسكندرية

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

طالب بجامعة الإسكندرية يفوز بالمركز الأول فى بطولة سباحة الزعانف

الإثنين، 20 فبراير 2023 11:48 ص

جامعة الإسكندرية تبحث التعاون مع الباوهاوس الألمانية فى "الفنون الجميلة"

الأحد، 19 فبراير 2023 02:27 م

جامعة الإسكندرية تنظم قافلة طبية إلى منطقة الوادى بكينج مريوط

السبت، 18 فبراير 2023 06:56 م

جامعة الإسكندرية ترفع شعار التفوق فى البطولات الرياضية.. 14 طالبا وطالبة يحصدون مراكز متقدمة فى بطولة الكاراتيه على مستوى الجامعات.. ويقتنصون 18 ميدالية ذهبية فى بطولة التايكوندو فى بطولة الشهيد الرفاعى.. صور

الجمعة، 17 فبراير 2023 10:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة