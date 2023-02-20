مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية يناقش الخطة الزمنية للترم الثانى

الإسكندرية - أسماء على بدر

ناقش مجلس شئون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور وائل نبيل عبد السلام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، الخطة الزمنية لسير الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني والمقرر لها 16 أسبوعاً، وفقاً لقرار المجلس الأعلى، والتى بدأت فعلياً فى 11 فبراير الجارى وتنتهى فى شهر يونيو 2023.

وهنأ المجلس أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية التربية النوعية الذين حققوا مراكز متقدمة في ملتقى " إبداع " الرابع لكليات التربية النوعية الذى نظمته جامعة الفيوم خلال الفترة من 5 فبراير حتى 9 فبراير الجارى.

واستعرض الدكتور سامح نخلة مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، أهم أعمال القياس و التقويم بالكليات وعرض مؤشرات إداء الوحدات فى لجان التقويم المختلفة من التصحيح الإلكترونى والإختبارات الإلكترونية وبنوك ومستودعات الأسئلة والتدريب للفئات المختلفة.