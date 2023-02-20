طالب بجامعة الإسكندرية يفوز بالمركز الأول فى بطولة سباحة الزعانف

الإسكندرية - أسماء على بدر

هنأ الدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية، الطالب مروان محمد محمد عيد الطناحى - الفرقة الرابعة لفوزه فى بطوله منطقة الإسكندرية للسباحة بالزعانف مركز أول سباق 50 م زعانف مزدوجة، مركز أول سباق 100 م زعانف مزدوجة، مركز أول سباق 200 م زعانف مزدوج.

كما فاز بالمركز الأول سباق 400 م زعانف مزدوجة، مركز أول سباق تتابع 4*100 ميكس زعانف مزدوجة.

فى سياق آخر، فاز فريق جامعة الإسكندرية لكرة اليد رجال على جامعة القاهرة ضمن دورى الجامعات المصرية الشهيد الرفاعى ال50 وقدم النشاط الرياضى فى رعاية الشباب بجامعة الإسكندرية التهنئة للفريق لهم دوام التفوق.

كما فازت جامعة الإسكندرية على 18 ميدالية ذهبية وفضيه وبرونزية فى بطولة الشهيد الرفاعى للتايكوندو فى نسختها ال50 طلبة وطالبات للجامعات والمعاهد العليا المصرية والتى استمرت لثلاثة أيام متتالية وذلك بالتعاون بين الإتحاد الرياضى المصرى للجامعات وجامعة حلوان.

وأقيمت البطولة بصالة جامعه حلوان بمدينة القاهره بمشاركة 25 جامعة، بإجمالى عدد المشاركين 236 طالبا وطالبة، وقد أسفرت نتائج البطولة لجامعه الإسكندرية عن 4ميداليات ذهبية 5 ميداليات فضية، 9 ميداليات برونزية وذلك تحت رعاية المدير الجهاز الفنى لمنتخب جامعه الإسكندرية الكابتن محمود عبد الجواد هارون، والمدرب كابتن محمد فتحى.

وجاءت تفاصيل المسابقة فى بطولة البومزا: "الطالب سيف الدين اسلام (جامعة الإسكندرية)، الطالب عبدالله محمد حسن "جامعة الإسكندرية"، ميزان تحت 54 المركز الثانى، الطالب محمد رجب ( تربيه رياضيه)، المركز الثالث الطالب زياد إسلام "جامعة الإسكندرية"، وجاءت نتيجة البطولة ميزان تحت 58 كيلو المركز الثانى الطالب آمر محمد ميزان تحت 63 كيلو المركز الثانى الطالب أحمد مجدى (كليه التربيه الرياضيه)، ميزان تحت 80 كيلو: ميزان تحت 87 كيلو المركز الأول الطالب عبدالرحمن فوزى.

وجاء نتائج الطالبات بطولة البومزا المركز الأول الطالبة جنة الله حامد المركز الثالث الطالبة روان جاسر ميزان تحت 46 كيلو المركز الثالث الطالبة غرام محمدالمركز الثالث الطالبة آمنه عمران، ميزان تحت 49 كيلو المركز الثالث مكرر الطالبة ميرنا ممدوح، ميزان 62 كيلو المركز الأول الطالبة حبيبه عمرو المركز الثانى الطالبة إسراء ابوشادى، ميزان تحت 73 كيلو المركز الأول الطالبة بسملة محمد، المركز الثانى الطالبة روان حسام ونتائج المسابقة ميزان فوق 73 كيلو المركز الثالث الطالبة يمنى محمد، المركز الثالث مكرر: الطالبة روان أحمد.