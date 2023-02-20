تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة بجوار ترعة فى سمنود بالغربية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية جهودها لكشف غموض العثور على جثة بجوار ترعة بقرية العزيزية مركز سمنود، وتم نقلها للمشرحة بعد إجراء النيابة العامة مناظرة للجثة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة بجوار ترعة بقرية العزيزية مركز سمنود.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ، وتم التحفظ على مكان البلاغ وإخطار النيابة العامة التي انتقلت وناظرت الجثمان، وتم نقله للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض وملابسات الواقعة.

وفى سياق آخر، أصيب شخصان بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ربع نقل على طريق الإسكندرية القاهرة الدائري أمام نزلة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين لمستشفي كفر الزيات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بوقوع حادث تصادم على طريق الاسكندرية القاهرة الدائري أمام نزلة كفر الزيات.

انتقلت سيارتي إسعاف تحت إشراف الدكتور محمد سعديه مدير مرفق الإسعاف بالغربية، وتبين تصادم سيارة نقل بأخرى ربع نقل، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، أحدهما باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعى بالجبهة حوالى 10سم نزيف من الأنف، والثاني مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقرى والفك السفلى، وتم نقلهما لمستشفي كفر الزيات العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.