صحة الشرقية تنعى وفاة طبيب شاب أثناء تأدية عمله وممرضة توفيت بعد صراعها مع المرض

الشرقية - إيمان مهنى

نعت مديرية الصحة بالشرقية ، وفاة طبيب شاب أثناء تأدية لعمله بالمستشفي، وممرضة توفيت بعد صراعها مع المرض.

وأفاد البيان: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسي، يتقدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والعاملون بمديرية الشئون الصحية، وجميع العاملين بمستشفى أولاد صقر المركزي، بخالص العزاء في وفاة المغفور له الدكتور السيد أحمد عبدالعاطي، طبيب النساء والتوليد بمستشفى أولاد صقر المركزي، والذي وافته المنية اليوم الإثنين، إثر سكتة قلبية، أثناء تأدية عمله بمستشفى أولاد صقر.

كما تقدمت المديرية، ووكيل وزارة الصحة، وجميع العاملين بمستشفى فاقوس المركزي، بخالص العزاء في وفاة المغفور لها هاجر إبراهيم عطية، الممرضة بقسم العلاج الطبيعي بمستشفى فاقوس المركزي، والتي وافتها المنية بعد صراع مع المرض.