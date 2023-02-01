حياة كريمة بالشرقية.. فحص 2077 مواطنا بقافلة طبية شاملة بقرية الميمونة

أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أن القافلة قدمت خدماتها من خلال 15 عيادة طبية، اشتملت على العديد من التخصصات، ونجحت خلال يومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 2077 مواطنا من أهالي القرية، بواقع 283 حالة في تخصص الباطنة، 45 حالة جراحة عامة، 323 العظام، 385 الأطفال، 82 النساء والتوليد، 250 الجلدية والتناسلية و32 تنظيم الأسرة، 180 أنف وأذن، 184 الرمد، 99 القلب والأوعية الدموية، و 73 المسالك البولية.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم صرف العلاج اللازم للمرضى مجانا، وتحويل 13 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، بالإضافة لإجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط للمواطنين، وتنفيذ جلسات تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.

وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر لمنسق القوافل الطبية بالمديرية، وجميع القائمين على هذا العمل لصالح المواطنين والمرضي بمحافظة الشرقية.