رئيس القابضة ومديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية يتفقدان مركز تدريب مياه سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وليزلى ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، مركز تدريب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، والذى تم تطويره وتحديثه، وتجهيز قاعات ومعامل التدريب بأحدث الادوات والتجهيزات التدريبية الحديثة.

والتقت ليزلى ريد، مديرة البعثة، مع المتدربين ومناقشتهم عن آرائهم ومدى الاستفادة من الدورات التى يقدمها مركز التدريب، معربة عن سعادتها بما يقدمه المركز للمتدربين خصوصا الدورات التدريبية لذوى الهمم من الصم والبكم.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، التعاون الدائم والمستمر مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 2004 تزامنا مع إعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والمساهمة فى حدوث طفرة كبيرة فى المجالات الفنية والاستثمارات بما يتفق مع الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة.

وقال المهندس محمد صلاح عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إن الشركة تولى اهتماما كبيرا بذوى الهمم حيث خصصت دورات تدريبية تناسب قدراتهم، كما جهزت مراكز خدمة العملاء بمنحدرات مخصصة لذوى الهمم، ووفرت مقدم خدمة عملاء مدرب على لغة الإشارة لتسهيل تقديم الخدمة لهم.

واضاف أن التعاون ممتد على مدار 14 عام مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمحافظة سوهاج، مشيرا أن تعداد المحافظة يصل إلى 5.6 مليون نسمة، موزعين فى 11 مدينة و270 قرية، ويتم انتاج نحو 878 ألف متر مكعب يوم من مياه الشرب ، لتصل تغطية خدمة المياه 100% على مستوى المحافظة، وفيما يتعلق بخدمة الصرف الصحى يستفيد منها أكثر من 1.6 مليون مواطن سوهاجى.

استعرض جون هندرسون، مدير مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه IWSSTA'S، أن أهم الانجازات التى تحققت والتحديات القائمة أمام البرنامج والجارى تنفيذه فى خمس شركات تخدم أكثر من 21 مليون نسمة، باجمالى 3.3 مليون وصلة مياه، فى مجالات إدارة الأصول، جودة الخدمات، الفاعلية، واستعادة التكاليف، للتحول الرقمى، إدارة المياه الغير محاسب عليها.

واستمع الوفد، لعروض تقديمة عن تطور أداء الشركة، فى مجالات التحول الرقمى وإدارة المياه غير محاسب عليها، وتقسيم الشبكات لمناطق معزولة DMA - DMZ لمراقبة والتحكم فى شبكات مياه الشرب، وخطط مأمونية مياه الشرب والصرف الصحى بداية من المصدر حتى وصولها للمستقبل.

كما تفقد رئيس الشركة القابضة، معمل محطة مياه الشرب بنيدة، للاطمئان إلى جودة وسلامة مياه الشرب المنتجة من المحطة.

جاء ذلك بحضور عدد من رؤساء شركات المياه وأعضاء بعثة وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقيادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة.