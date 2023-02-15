رئيس مياه سوهاج يؤكد على ضرورة الالتزام بوسائل السلامة والصحة المهنية

سوهاج عمرو خلف

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اجتماع موسع ضم رؤساء القطاعات والافرع والمديرى العموم لاستعراض خطط الشركة فى مجال الحوكمة والترشيد وكيفية الاستفادة من الموارد المتاحة حيث تناول الاجتماع سبل ترشيد الطاقة واجراء القياسات الكهربائية المختلفة لمحطات مياه الشرب لزيادة إنتاج المياه وتحسين الاداء

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأضاف أنه تم خلال الاجتماع استعراض خطط الشركة لحصول محطات مياه الشرب والصرف الصحى للحصول على الشهادة العالمية فى التنمية الفنية المستدامة وعرض موقف التحصيل وخطة الشركة فى تغيير العدادات العاطلة والتشديد على انهاء أعمال توصيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحى لجميع مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

وعلى هامش الاجتماع تم تكريم مسئولى الادارة الفنية المستدامة TSM لمجهوداتهم فى حصول محطات رفع صرف صحى بنهو وبنجا وبنى عمار على الشهادة العالمية وتجديد الشهادة لمحطتى معالجة صرف صحى طهطا وجرجا كما تم تكريم فريق ترشيد الطاقة وفريق الشركة الحاصل على المركز الأول بمسابقة الدخول للأماكن المغلقة واعضاء اللجنة الرياضية لمجهوداتهم فى تنفيذ انشطة اجتماعية وترفيهية وخدمية للعاملين بالشركة.