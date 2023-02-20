دراسة: تناول عصير الكريز يقلل الأرق ويساعد على النوم بشكل أفضل

كتبت ميرفت رشاد

أكدت دراسة نُشرت في مجلة Medical Food شملت كبار السن المصابين بالأرق، أن مزيج عصير الكريز الحامض الذي يتم تناوله ليلاً لمدة أسبوعين أدى إلى "انخفاض كبير في شدة الأرق" مقارنة بالمشاركين الذين تناولوا مشروبًا بنكهة آخرى، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

الكريز يعزز النوم



الكريز مصدر غني للبوليفينول وفيتامين سي، ونتيجة لذلك ، فهو يقلل الالتهاب ويعزز النوم ، وفقًا للطبيبة النفسية أوما نايدو ، ، تستشهد نايدو بأبحاث إكلينيكية لعام 2018 حيث أدى تحضير عصير الكريز اللاذع إلى تقليل الأرق لدى المشاركين في الدراسة.

وقالت ، إن تلك التجربة الإكلينيكية العشوائية والتي نُشرت في المجلة الأمريكية للتداوي ،اختبرت مجموعتين صغيرتين من المصابين بالأرق، شربت إحدى المجموعات مشروبًا من عصير الكريز الحامض في الصباح وقبل ساعتين من الذهاب إلى الفراش لمدة 14 يومًا ، بينما شربت مجموعة مماثلة مشروبًا وهميًا بطعم الكريز في نفس الأوقات.

قام الباحثون باختبار دم جميع المشاركين قبل وبعد كل مرحلة مدتها 14 يومًا ودرسوا نومهم باستخدام تخطيط النوم الذي يسجل موجات الدماغ وحركات العين والساق ومستوى الأكسجين في الدم ومعدل ضربات القلب والتنفس، أظهرت النتائج أن شاربي عصير الكريز زادوا من وقت نومهم بمعدل 84 دقيقة بالإضافة إلى تحسين كفاءة نومهم.

كما وجد باحثون من المركز الزراعي بجامعة ولاية لويزيانا الأمريكية ، أن اختبار دم شاربي عصير الكريز يشير إلى زيادة مستويات حمض التربتوفان الأميني، لماذا هذا مهم؟ لأن التربتوفان يتحول إلى الميلاتونين ، وهو هرمون يساعد على تنظيم دورات النوم والاستيقاظ لدينا ، والسيروتونين ، وهو ناقل عصبي يشارك في المزاج والنوم، المزيد من التربتوفان يعني المزيد من الميلاتونين والسيروتونين ، ومن الناحية النظرية ، نوم أفضل.

القوائد الصحية للكريز



كما يحتوى عصير الكريز الحامض على خصائص غذائية فريدة فقد يعزز جهاز المناعة ، ويحسن وظائف المخ ، ويحمي القلب والجهاز القلبي الوعائي ، ويقلل من وجع العضلات ، ويساعد في إدارة الوزن ، فهو يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب البوليفينول ، مما يساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي.