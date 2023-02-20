خطوات يجب اتباعها عند شراء تكييف جديد لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء

يرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريدون معرفته عن أفضل المواصفات الخاصة بتكييف الهواء استعدادا لبدء فصل الصيف وإقبال العديد من المواطنين على شراء مكييف الهواء، والتى تساعد المواطن على تجنب ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء، وفيما يلي بعض المعلومات التي تساعد المواطن عند شراء التكييف وكيفية التوفير في استهلاكه للكهرباء وهى كالآتى:
1-احذر تركيب جهاز تكييف قدرته غير مناسبة للمكان المطلوب، حيث سيتسبب ذلك في قلة عمره الافتراضي.
2-احرص على شراء الأنواع ذات قطع الغيار ومراكز الصيانة المتوفرة.
3-احرص على تنظيف فلاتر الهواء كل فترة، وذلك للعمل على زيادة كفاءة التكييف.
4-استشر الفنيين قبل شراء التكييف في حالة ما إذا كانت كهرباء البيت وعداد الكهرباء سوف يحتاج للتغيير قبل شراء التكييف أم لا، كذلك بالنسبة لتوصيلات التكييف ما هي أفضل طريقة لتركيب التكييف بدون تكسير او تشويه حوائط الغرفة أو البيت.
5-يجب التأكد من إغلاق جميع منافذ وفتحات التهوية في الغرفة التي يعمل فيها التكييف حتى لا يزيد استهلاك الكهرباء.
خطوات يجب اتباعها عند شراء تكييف جديد لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباءالإثنين، 20 فبراير 2023 03:00 ص
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يرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريدون معرفته عن أفضل المواصفات الخاصة بتكييف الهواء استعدادا لبدء فصل الصيف وإقبال العديد من المواطنين على شراء مكييف الهواء، والتى تساعد المواطن على تجنب ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء، وفيما يلي بعض المعلومات التي تساعد المواطن عند شراء التكييف وكيفية التوفير في استهلاكه للكهرباء وهى كالآتى:
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