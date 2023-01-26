خاصية بمبرد المياه تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء خلال الشتاء.. اعرفها

كتبت رحمة رمضان

تنخفض قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية بشكل كبير خلال أشهر الشتاء نتيجة توقف المشترك عن استخدام تكييف الهواء، الذى يعتبر سبب رئيسى فى ارتفاع الفواتير، لكن هناك بعض الأجهزة التى تتسبب فى زيادة قيمة الفاتورة ومن بينها الدفاية الكهربائية وتشغيل مبرد المياه على وضع ساخن، وفيما يلى بعض النصائح التى يجب اتباعها عند شراء مبرد المياه، وهى كالاتى..

1. تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها، وينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لأنها ستسهلك كهرباء أكثر.

2. الأخذ فى الاعتبار بمدة ضمان مبرد المياه الذى تختاره وتوفر قطع غيارها ومستوى خدمة ما بعد البيع أيضا.

3. من صفات أفضل مبرد مياه هى الحماية الذاتية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائى فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة، إذا كنت تعيش فى مكان الكهرباء فيه غير مستقرة.

4. لا بد أن يتوافر فى أفضل مبرد مياه جميع خواص الأمان خصوصا قفل الأمان للمياه الساخنة حتى تحمى الأطفال.

5. ليس من الضرورى أن يحتوى أفضل مبرد مياه على ثلاجة أو حافظة أو قدرة على تسخين المياه أو ثلاث حنفيات فذلك أنت وحدك قادر على تحديده، طبقا لاستخدامك مع التنويه أن الاستهلاك الكهربائى يزيد كلما زادت خواص وقدرات مبرد المياه.

6- احرص على غلق زر "ساخن" بعد الانتهاء من الاستخدام لتجنب ارتفاع قيمة الفاتورة الشهرية.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قال إن فاتورة استهلاك الكهرباء أصبحت تتمتع بأعلى معايير الدقة قبل إصدارها لاعتمادها على التكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى أن فاتورة الكهرباء تعتمد على تسجيل قراءة العدادات بواسطة برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء من خلال التقاط صورة للعداد وإرسالها أونلاين للشركة، مشيرا إلى أن مراجعة الفواتير تتم آليا بدون تدخل عنصر بشرى.