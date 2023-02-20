اليوم السابع
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نائب محافظ المنيا يشهد أعمال مؤسسة "حياة كريمة" لتوزيع مواد غذائية بقرية المعصرة

الإثنين، 20 فبراير 2023 03:53 م
نائب محافظ المنيا يشهد أعمال مؤسسة "حياة كريمة" لتوزيع مواد غذائية بقرية المعصرة جانب من جولة نائب محافظ المنيا
المنيا –حسن عبد الغفار

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شهد الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، اليوم الاثنين فعاليات قافلة مؤسسة "حياة كريمة" بقرية المعصرة بمركز ملوى شمال المحافظة، لتوزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية على أهالى القرية، ضمن جهود الدولة لرعاية كافة فئات المواطنين والوصول إلى جميع القرى.

 

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوى، أحمد العمدة المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنيا.

 

أشاد نائب المحافظ، بالجهود المبذولة من مؤسسة حياة كريمة لدعم كافة فئات المواطنين، موجها الشكر والتقدير لكافة الفئات المشاركة فى توصيل الدعم الكامل للفئات المستحقة، حيث تم حصر كافة الأسماء من خلال مؤسسة حياة كريمة بمتطوعيها المنتشرين فى أنحاء القرية.

 

ووجه نائب المحافظ، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، لحرصه الدائم على تحقيق الرعاية الكاملة لجميع فئات المجتمع، والعمل فى كافة الاتجاهات للنهوض بحياة الأسر المصرية، وتحقيق سبل الحياة الكريمة التى تجرى فى مختلف محافظات الجمهورية.

 

وتابع نائب المحافظ، خلال جولته بقرية المعصرة الأعمال الفنية التى ينفذها توجيه التربية الفنية بإدارة ملوى التعليمية، مشيداً بالأعمال الفنية المنفذة بالقرية، وموجها الشكر للطلاب المشاركين للمساهمة فى إضفاء مظهر جمالى وحضارى داخل القرية.

 
جانب من جولة نائب محافظ المنيا (7)
جانب من جولة نائب محافظ المنيا (7)

جانب من جولة نائب محافظ المنيا (1)
جانب من جولة نائب محافظ المنيا (1)

جانب من جولة نائب محافظ المنيا (4)
جانب من جولة نائب محافظ المنيا (4)

جانب من جولة نائب محافظ المنيا (5)
جانب من جولة نائب محافظ المنيا (5)

جانب من جولة نائب محافظ المنيا (6)
جانب من جولة نائب محافظ المنيا (6)

جانب من جولة نائب محافظ المنيا (8)
جانب من جولة نائب محافظ المنيا (8)

جانب من جولة نائب محافظ المنيا (2)
جانب من جولة نائب محافظ المنيا (2)

جانب من جولة نائب محافظ المنيا (3)
جانب من جولة نائب محافظ المنيا (3)

 


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حياه كريمة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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