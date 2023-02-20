حملات مكبرة لمتابعة تطبيق مواعيد الغلق الشتوية وإزالة الإشغالات بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، علي رؤساء الأحياء وجميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة، بتكثيف حملات متابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات وإزالة الإشغالات والتعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

وفي هذا الصدد؛ شن حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لتطبيق مواعيد الغلق الشتوية وإزالة الإشغالات إستهدفت الحملة ش الأكاديمية ، ش 16الإصلاح ، الفلكي، محمد نجيب ، ملك حفني ، ش عمر بن عبد العزيز منطقه ميامي ، خالد بن الوليد وأسفرت الحملة عن غلق 4 منشأت والتحفظ على 100 حالة اشغال متنوع.

وقام حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ومتابعة مدي الإلتزام بالمواعيد الشتوية لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات شملت شوارع الأمان ، الرشيد رضا ، مسجد القباري بمنطقة مينا البصل وأسفرت الحملة عن غلق 2 منشأة والتحفظ علي كمية من الإشغالات المتنوعة وحواجز السيارات

ونفذ حى شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة لتطبيق مواعيد الغلق الشتوية وإزالة الإشغالات استهدفت شارع محطة شدس ، الفتح جناكليس وشارع عبد السلام عارف وشارع الإقبال، وأسفرت الحملة عن غلق منشأة والتحفظ على 175 حالة إشغال متنوع

وواصل حى المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني ، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع النبوي المهندس ، 30 القديم ، مصطفى كامل ، شارع مدرسة حورس ، شارع 20 وعزبة الرحامنة ، وميدان المندرة الكوبري وأسفرت الحملة عن التحفظ علي 43 حالة إشغال متنوع.

وشهد حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات شملت شوارع:جلال الدسوقى ،النقيب شريف رمزى ،يوسف فهمى ، النبى دانيال ،السلطان حسبن، صفية زغلول ،سعد زغلول، لاجيته ،سوق شيديا ، الاندلس، عمر لطفى، بورسعيد، الميرغني ،الخديوي،سلامه حجازى محرم بك، الحدينى ، الابعاديه، الشربات، ابن الخطاب ، الشهداء ، الميناء الشرقية الإسكندر الاكبر ، شامبليون ، الغرفة التجارية ، كليه الطب، السلطان حسين ،طلعت حرب ،صلاح الدين ، إسماعيل مهنا ،مرسى بدر ، الليثى ، ابو الفدا ، مسجد العطارين، مسجد الحضرى ، المحكمة ، إيزيس ، زين العابدين ، هند ، جرين، منشا، المنزلاوى ، بوالينو ، الإسكندراني، بدوى، طنطاوى جوهر، الرصافة، هيرودت ، محمد الفحام، الأمير عمر ، قيصر، عزمى، وميدان سعد زغلول، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 360 حالة إشغال متنوع.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة وازالة جميع الإشغالات والتعديات والتي يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.