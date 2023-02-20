إزالة بناء مخالف بمركز ومدينة برج العرب خلال حملة مكبرة في الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن مركز و مدينة برج العرب ، غرب الإسكندرية، حملة مكبرة للتصدى للبناء المخالف، وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بضرورة عمل حملات مستمرة للتصدى للمخالفات بشتى أنواعها، لتفعيل القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين.

وأشار مركز ومدينة برج العرب، إلى أنه بناء على تعليمات اللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب، شن المركز حملة إزالة أسفرت عن بناء مخالف عبارة عن سور علي أرض بدون ترخيص ،وتمت إزالة فورية لأعمال البناء المخالف.

وعلي صعيد آخر ،شن حى المنتزه أول الإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات من اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، أسفرت عن إغلاق محال تجارية ، وإزالة 110 حالة إشغال متنوعة، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كافة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، بنطاق ميادين وشوارع الحي.

وكلف اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق بالحى، وذلك لإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، ومتابعة مدى التزام المحلات التجارية، بمواعيد الغلق ورفع الإشغالات بنطاق الحى.

وشملت الحملة، رفع كافة أشكال التعديات على حرم الطريق وفتح الطرق وتيسير حركة المارة والمركبات، حيث استهدفت شوارع ، الأكاديمية وشارع 16 الإصلاح والفلكي ومحمد نجيب ،وملك حفني وشارع عمر بن عبد العزيز بمنطقه ميامي وخالد بن الوليد .

اسفرت الحملات عن التحفظ علي نحو «110» من المضبوطات وغلق« 4» منشٱت تجاريه لمخالفتهم مواعيد الغلق، فضلاً عن غلق كافيهات شارع الأكاديميه

وتتواصل الجهود المبذولة ،لإعادة الانضباط بنطاق الحي والإستجابه لنبض الشارع السكندري، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة.