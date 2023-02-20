تنظيم معرض لتوزيع ملابس جديدة مجانا على غير القادرين بمركز أشمون فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، بقيادة إمام فوزى بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، معرض لتوزيع 3995 قطة ملابس جديدة على الأيتام وغير القادرين بـ 7 قرى بمركز أشمون فى المنوفية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم، وفي إطار خطة الحماية الاجتماعية والتي يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأعلن أمام فوزى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، ان القرى المستفيدة هى جريس وعزبة طلعت وعزبة مصطفي وعرض العدس والاصلاح وعزبة طعيمة وعزبة الاصلاح، مؤكدأ ان الهدف من تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين بالتعاون مع جمعية الأورمان لتخفيف العبء عن أسرهم، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشددأ على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

هذا واوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، ان تنظيم معارض الملابس الجديدة على الايتام وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 20 عامًا حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى محافظة المنوفية، مؤكدا ان الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.