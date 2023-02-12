اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 فبراير 2023 12:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"تضامن كفر الشيخ" تنظم معرض توزيع ملابس مجانا للأطفال الأيتام وغير القادرين

الأحد، 12 فبراير 2023 12:24 م
"تضامن كفر الشيخ" تنظم معرض توزيع ملابس مجانا للأطفال الأيتام وغير القادرين معرض المدارس
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، معرضا لتوزيع 3 آلاف قطعة ملابس جديدة، على 600 طفل، ضمن الأطفال الأيتام وغير القادرين، بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى السحايت ونمره ٤ والحندقوقه بمركز الحامول بمحافظة كفرالشيخ، فى إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ومع بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى 2023، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 
وأكد السيد مسلم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشددً على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.
 
وأضاف مسلم، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان، تتم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة، وأن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته، مؤكداً أن الفرق المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المحافظة تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد أن هذه الأسر تفتقر إلى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها. 
 
يذكر أن تنظيم معارض الملابس الجديدة يأتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.

كفر الشيخ

توزيع ملابس على الاطفال

مدارس كفر الشيخ

مديرية التضامن بكفر الشيخ

التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي



الموضوعات المتعلقة

فوز أبطال سلة كفر الشيخ فى بطولة الجمهورية لكرة السلة المقامة بقنا

السبت، 11 فبراير 2023 08:42 م

فرق مركز شباب بيلا تحصد المركز الأول فى التصفيات المحلية للمهرجان الكشفى

السبت، 11 فبراير 2023 07:57 م

محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض أهلا رمضان ويوجه بمتابعة الأسواق.. صور

السبت، 11 فبراير 2023 02:33 م

غلق مركز للدروس الخصوصية بدسوق وتوفير سيارات وأتوبيسات لنقل طلاب الجامعة

السبت، 11 فبراير 2023 02:17 م

256 مدرسة في كفر الشيخ تستقبل 244 ألف طالب في أول أيام الفصل الدراسى الثاني

السبت، 11 فبراير 2023 12:12 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة