"تضامن كفر الشيخ" تنظم معرض توزيع ملابس مجانا للأطفال الأيتام وغير القادرين

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، معرضا لتوزيع 3 آلاف قطعة ملابس جديدة، على 600 طفل، ضمن الأطفال الأيتام وغير القادرين، بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى السحايت ونمره ٤ والحندقوقه بمركز الحامول بمحافظة كفرالشيخ، فى إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ومع بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى 2023، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد السيد مسلم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ ، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشددً على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأضاف مسلم، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان، تتم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة، وأن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته، مؤكداً أن الفرق المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المحافظة تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد أن هذه الأسر تفتقر إلى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.

يذكر أن تنظيم معارض الملابس الجديدة يأتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.