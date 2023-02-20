اليوم السابع
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تعرف على مواصلات العاصمة الإدارية بنطاق القاهرة الكبرى

الإثنين، 20 فبراير 2023 12:44 م
تعرف على مواصلات العاصمة الإدارية بنطاق القاهرة الكبرى قطار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أيام قليلة وتنتقل الوزارات للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، ويصاحب ذلك تشغيل شبكة للنقل والمواصلات لربط العاصمة بالقاهرة الكبرى، وينشر اليوم السابع خطوط النقل الجماعي للعاصمة الإدارية بالإضافة للخطوط الداخلية.
 
القطار المكهرب من محطة عدلى منصور بالسلام لمدينة الفنون والثقافة. 
مترو الخط الثالث ينقل من القاهرة للقطار الكهربائي الخفيف. 
48 مسار للأتوبيسات من القاهرة الكبرى. 
خطوط مباشرة من اكتوبر لا تتوقف فى الطريق. 
خطوط نقل من مدينة بنها
تشغيل اتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء من محطة الفنون والثقافة لاحياء العاصمة. 
عدد الاتوبيسات التى تربط مع العاصمة 369 سيارة. 
اسعار ركوب الاتوبيسات 18 جنيه إلى 45 جنيه حسب المسافة. 
سيكون هناك تطبيقات الكترونية لمعرفة أوقات التشغيل ومواعيد الاتوبيسات.
يوجد 145 تاكسى كهرباء يعمل داخل العاصمة بتطبيق الكترونى. 
الخطوط الداخلية للعاصمة تعمل مجانا فى البداية. 
اسعار الركوب داخل العاصمة من 5 ل 7 جنيه. 
يوجد اشتراكات مخفضة لكافة الخطوط بما فيها القطار والمترو. 
خطوط النقل لا تقتصر على الموظفين. 
يوجد 50 اتوبيس كهرباء وكهرباء داخل العاصمة. 
 

نقل الوزارات

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العاصمة الإدارية

القاهرة الكبرى

القطار الخفيف

الخط الثالث للمترو

وسائل نقل الموظفين

خطوط نقل الموظفين

خطوط العاصمة الادارية



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