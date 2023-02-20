بدء انعقاد لجان أمراض "الدم والروماتيزم والمناعة" بالتأمين الصحى فى الوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء العمل بلجان أمراض الدم وأمراض الروماتيزم والمناعة المُشكّلة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بجامعتي الوادي الجديد وأسيوط، تحت مظلة التأمين الصحي بالمحافظة، وذلك ابتداءً من شهر مارس القادم؛ تيسيرًا على المرضى بالمحافظة وتخفيفًا عنهم مشقة الانتقال لأسيوط والقاهرة لتلقي وصرف العلاج.

وأوضحت دكتورة زينب عبد الباري مدير منطقة التأمين الصحي بالمحافظة، أنه من المقرر انعقاد كل لجنة مرتين شهريًا بواقع مرة كل أسبوعين، بحيث تنعقد لجنة أمراض الدم يوم الأربعاء، ولجنة الروماتيزم وأمراض المناعة يوم السبت، وذلك بمقر عيادة النصر الشاملة التابعة للتأمين الصحي.

وكان محافظ الوادي الجديد، افتتح مؤخراً أعمال تطوير ورفع كفاءة مقر المجلس الطبي العام (القومسيون الطبي) بمستشفى الخارجة التخصصي، يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتورة زينب عبد الباري مدير منطقة التأمين الصحي بالمحافظة، و جهاد متولي رئيس المركز.

وشدّد المحافظ على تحري الدقة في إنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطنين وتقديم الخدمات الطبية بالجودة اللائقة والمستوى المطلوب .

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن تكلفة أعمال التطوير بلغت 1,2 مليون جنيه شملت تجهيز غرف الكشف والفحص، والمعمل الطبي، ومكاتب خدمات المواطنين مؤكداً على أن المحافظ اطمأنّ على سير العمل بالعيادات التابعة للتأمين الصحي، مُوجهًا بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية بالمحافظة وإدارة التأمين لتوفير الأجهزة المطلوبة وتقديم الدعم اللازم.