فتح باب التقديم للحصول على أراض زراعية بمنطقة مفيض باريس بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت محافظة الوادي الجديد، فتح باب التقدم للحصول على قطع أراض زراعية بمساحة من 5 إلى 10 أفدنة بأسعار رمزية ومهلة للسداد لراغبي زراعة الأرز بمحيط بحيرة مفيض باريس، كمبادرة للاكتفاء الذاتي وتوفير فرص دخل متزايدة وذلك بصفة خاصة لأبناء المحافظة على مستوى كافة المراكز والقرى، بشروط تتمثل في أنه يجب على المتقدم أن يكون من أبناء المحافظة وألا يكون موظفا ويكون مسجلاً بالقوى العاملة بأنه لا يعمل ولديه بطاقة الرقم القومي سارية، ويتم تلقي الطلبات بالمركز التكنولوجي بديوان عام الوحدة المحلية.

وكان محافظ الوادي الجديد، أعلن عن تبنّي المحافظة لمبادرتين زراعيتين للتوسع في الزراعات التصديرية، وفتح الباب لزراعة الأرز بنطاق بحيرة باريس، مؤكداً تخصيص 15 ألف فدان لزراعة الجوجوبا شمال مركز باريس؛ تلبيةً للطلب التصديري الأوروبي على النبات لقيمته الطبية وجدواه الاقتصادية، وتماشيًا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية بفتح الأسواق التصديرية بما يحقق العائد المطلوب من العملة الصعبة.

كما أعلن عن السماح بزراعة الأرز في محيط بحيرة باريس بفترة سماح لمدة عام للراغبين من أبناء المحافظة، مع توفير التقاوي بأسعار مخفضة مع بداية الموسم بالتعاون مع وزارة الزراعة، مُؤكدًا أن هذه الجهود تأتي استجابةً لمطالب المزارعين في ظل حظر زراعات الأرز بنطاق المحافظة حفاظًا على الخزّان الجوفي.

وكانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت فتح باب تقنين الأراضي للمنتفعين بشركات صندوق استصلاح الأراضي بمركز الفرافرة، وذلك بناءً على قرار مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي المنعقد في 21 ديسمبر 2022، والمتضمن الموافقة على تقنين أوضاع القائمين بالزراعة الفعلية على الأرض، حيث تضمنت شروط تملك الأراضي حصر المنزرع فعليا، مع سداد المديونية حال تواجدها قبل إعادة تقنين الوضع، وتقديم كلا من المستثمر والقائم بالزراعة الفعلية، طلب للمحافظة للموافقة على تقنين الوضع، ودفع رسوم معاينة بواقع 100 جنيه للفدان الواحد يتم تحصيلها من طالب تقنين الوضع.