انقلاب سيارة محملة بـ 6 أطنان بنزين على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة جهينة غربى سوهاج إنقلاب سيارة نقل بمقطورة على الطريق محملة بكمية من البنوين وذلك عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق دون تفريغ الحمولة ولا توجد إصابات بشرية.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة نقل مقطورة" فنطاس" على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة جهينة دون حدوث إصابات تم الدفع بالقوات إلى مكان الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال ومفتش مباحث المركز وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة إنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي دائرة لمركز جهينة حيث تبين أنه أثناء سير السيارة نقل بمقطوره " فنطاس " تابعة لشركة للبترول محملة بـــــ " 6 " أطنان بنزين 92 قيادة المدعو محمد م ا 55 سنة سائق ويقيم مركز طنطا حيث إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لإنقلابها علي جانب الطريق " دون تفريغ الحمولة "لم ينتج عن الحادث ثمة إصابات بأحد.

تم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات تأمين الطريق إلى مكان الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب وقفه جزئيا وتم إخطار الجهات المعنية التي تولت أنتقلت إلى مكان الحادت وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.