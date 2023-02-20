المشدد 10 سنوات لعامل وابنه بتهمة الاتجار فى الهيروين بالقناطر الخيرية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، وعضوية المستشارين محمد عامر حلمي الشاهد، وتامر عادل حجازي، وعمرو محمد عبد الوهاب مخلوف، وأمانة سر عاصم طايل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعامل بناء ونجله، وبراءة المتهم الثالث، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخائر، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14797 لسنة 2022، جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1839 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "مختار ح م"، 47 سنة، عامل بناء، ونجله "حسين م ح"، 24 سنة، عامل بناء، مقيمان دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، حازا وأحرزا جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازا وأحرزا سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، دون أن يكون مرخصا لهم بذلك، وحازا وأحرزا ذخائر "طلقة واحدة"، مما تستعمل على نفس السلاح سابق الذكر.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عامل بناء ونجله لممارستهما نشاطا إجراميا بالاتجار فى المواد المخدرة "هيروين" وحيازة أسلحة نارية وذخائر، ومبلغ مالي وهواتف محمولة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما الآثمة والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارتهم الآثمة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، وأمرت النيابة بحبسهما علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالتهما للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.