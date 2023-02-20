اليوم السابع
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الإثنين، 20 فبراير 2023 07:58 م
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المخابرات العسكرية السويدية: روسيا تشكل تهديدا عسكريا قريبا

الإثنين، 20 فبراير 2023 07:11 م
المخابرات العسكرية السويدية: روسيا تشكل تهديدا عسكريا قريبا السويد
وكالات

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قال جهاز الأمن والاستخبارات العسكرية السويدي، الاثنين، إن روسيا تشكل تهديداً عسكرياً واضحاً في المنطقة القريبة للأراضي السويدية، لكن القوات الروسية منشغلة بالحرب في أوكرانيا.

وأضافت رئيسة الجهاز لينا هالين في مؤتمر صحفي: "لم يعد النظام الأمني الأوروبي‭‭ ‬‬كما نعرفه.. وهذا يؤدي إلى زيادة المخاطر على الأمن السويدي".

وقالت هالين، إنها تتوقع أن تعزز روسيا قدرتها العسكرية في المنطقة المجاورة للسويد حين تسنح لها الظروف رداً على طلب تقدمت به السويد وفنلندا، للانضمام لحلف شمال الأطلسي "ناتو".

 

 


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