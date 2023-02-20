المخابرات العسكرية السويدية: روسيا تشكل تهديدا عسكريا قريبا

قال جهاز الأمن والاستخبارات العسكرية السويدي، الاثنين، إن روسيا تشكل تهديداً عسكرياً واضحاً في المنطقة القريبة للأراضي السويدية، لكن القوات الروسية منشغلة بالحرب في أوكرانيا.



وأضافت رئيسة الجهاز لينا هالين في مؤتمر صحفي: "لم يعد النظام الأمني الأوروبي‭‭ ‬‬كما نعرفه.. وهذا يؤدي إلى زيادة المخاطر على الأمن السويدي".



وقالت هالين، إنها تتوقع أن تعزز روسيا قدرتها العسكرية في المنطقة المجاورة للسويد حين تسنح لها الظروف رداً على طلب تقدمت به السويد وفنلندا، للانضمام لحلف شمال الأطلسي "ناتو".