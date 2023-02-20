السجن 10 سنوات لمتهم بالتعدى على فتاة فى جرجا بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ا.ج" عامل بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بالتعدى على المجنى عليها "س.ا" بدائرة قسم جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليها مفاده قيام المتهم بالتعدى عليها وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم "ع.ع" عامل و"م.ع' بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، كما عاقبت المتهم الأول بالسجن 3 سنوات لاتهامهما بالاتجار فى الشابو، وإحراز الأول سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما وردت المعلومات لضباط المباحث مفادها أن المتهمين يقومان بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميثامفيتامين وترويجه على عملائهما والمتعاطين وأصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع، كما تم ضبط سلاح ناري بحوزة المتهم الأول وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.