اليوم السابع
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الإثنين، 20 فبراير 2023 02:04 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة الكاتب الصحفي مرسي عطا الله

الإثنين، 20 فبراير 2023 12:58 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة الكاتب الصحفي مرسي عطا الله الرئيس عبدالفتاح السيسي
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أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد أحمد جمال؛ للتعزية في وفاة الكاتب الصحفي مرسي عطا الله، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.


الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر

مرسى عطالله



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