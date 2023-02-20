الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة الكاتب الصحفي مرسي عطا الله

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أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد أحمد جمال؛ للتعزية في وفاة الكاتب الصحفي مرسي عطا الله، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.