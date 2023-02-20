الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة الكاتب الصحفي مرسي عطا الله

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد أحمد جمال؛ للتعزية في وفاة الكاتب الصحفي مرسي عطا الله، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة الكاتب الصحفي مرسي عطا اللهالإثنين، 20 فبراير 2023 12:58 م
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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