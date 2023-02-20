الخميس.. لقاء مع الكاتبة "منصورة عزالدين" بمكتبة الإسكندرية لمناقشة أحدث إصداراتها

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة خدمات المعلومات بقطاع المكتبات لقاءً مع الكاتبة الكبيرة منصورة عز الدين للحديث حول الكتابة، وللنقاش عن أحدث إصداراتها، وعن تجاربها الروائية المتنوعة، وذلك الساعة الخامسة مساء يوم الخميس 23 فبراير، بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

عملت منصورة عز الدين عقب تخرجها من الجامعة بمجال الصحافة كمحررة، وتدرجت في المناصب حتى شغلت منصب نائب رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب المصرية إلى جانب عملها كمحررة لقسم الكتب بالجريدة.

اهتمت الكاتبة بالأدب في سن مبكرة، وبدأت في كتابة القصة منذ سنوات دراستها الجامعية، ونُشرت نصوصها القصصية ومقالاتها في العديد من الصحف والمجلات المحلية والعالمية، ومن بينها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، ومجلة جرانتا البريطانية، وترجمت أعمالها الأدبية إلى ما يزيد عن 10 لغات أجنبية.

وتم اختيارها في عام 2009 من بين أفضل 39 كاتبًا عربيًّا تحت سن الأربعين في مشروع بيروت 39، كما حصلت على منحة إقامة أدبية من المدينة الدولية للفنون بباريس، والمعهد الثقافي الفرنسي لإنجاز كتاب يدور حول ذاكرة الطفولة. ومن أهم أعمالها ضوء مهتز، متاهة مريم، خطوات في شنغهاي في معنى المسافة بين مصر والصين، ورواية بساتين البصرة التي صدرت عام 2020م.

ويأتي اللقاء في ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر المعرفة والثقافة والتشجيع على القراءة، من خلال الفعاليات العلمية والثقافية التي تأتي استكمالًا لدورها الداعم لخطط التنمية الوطنية والاتجاهات العامة للدولة التي تضع قضية العلم والاطلاع وجودة الفكر على قمة أولوياتها. بالإضافة إلى دورها المجتمعي كراعية للفن والأدب، فإنها تحرص على دعوة الرموز من الأدباء والكُتَّاب المصريين والعرب في أمسيات (لقاء مع كاتب)،حيث إن الأدب يعد مرآة لكل زمان ومكان، فهو مرجع أصدق وأغنى لمعرفة أحوال الناس وشؤونهم في مرحلة زمنية ما، فهو بمثابة الأسس التي تغني الحياة وتضيف لها.