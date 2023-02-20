الحبس سنة لسائق توك توك تعدى على سيدة في الطريق العام بالإسكندرية

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 24951 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليها بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول ، أنه حال سير المجني عليها " م.ا.م" 25 سنة بالطريق العام دائرة القسم ،ابصرت المتهم " ف.ط.ال" سائق توكتوك في مواجهتها حال استقلاله دراجة بخارية توكتوك خاصته وعند الاقتراب منها، فؤجئت بالسير من خلفها وتلامس بجسدها ولاذا بالفرار، واستطاعت من قراءات عبارات مدونه علي التوكتوك محل البلاغ ، وقامت بتحرير محضر شرطة بالواقعة ، وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الرمل اول من الامساك بالمتهم وبعرضه علي النيابة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.
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