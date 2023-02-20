السجن 5 سنوات لصاحب مكتب نقل لتهربه من مليون و700 ألف جنيه ضرائب بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار وحيد صبري عبد المنعم رئيس المحكمة، والمستشار وائل حسن الشربينى، والمستشار أحمد عبد الحليم أحمد والمستشار محمد عبد العزيز مدكور وسكرتير المحكمة فايز بيومي القطعاني، بالسجن 5 سنوات للمتهم " م.م.م"، وألزمته بالضريبة وقدرها مليون و700 ألف جنيه، والضريبة الإضافية 1.5% عن كل شهر تأخير، لاتهامة بالتهرب الضريبى.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 8350 لسنة 2021، جنايات قسم شرطة مينا البصل ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ،إخطار من ضباط مكافحة التهرب من الضرائب، بقيام المتهم بالتهرب من دفع الضرائب المستحقة علية طبقا لمزالة نشاطة في أعمال النقل .

وكشفت التحقيقات، من تقريرالإدارة العامة لفحص التهرب بمنطقة الجمرك ، قيام المتهم " م..م.م" صاحب شركة لخدمات النقل ، بأن قام بتقديم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها ،وذلك من خلال الاقرارات الضريبية المقدمة منها بماموية الضرائب العامة علي الدخل المختصة ، وكذا تعاملاته الواردة بنماذج الخصم والنحصيل تحت حساب الضريبة فضلا عن الاطلاع علي تقرير فحص مامورية ضرائب القيمية المضافة والمبيعات المختصة ، تبين وجود اخفاء في بعض التعاملات، والتي لم يقوم بادراجها بإقراره المقدم للمأمورية خلال الفترة انف البيان، وان الضريبة المستحقة مقدارها 1408283 جنيه بخلاف الضريبة الإضافية وضريبة قيمة مضافة مقدارها 300291 جنيه وتحرر محضر بالواقعة.

وتبين من طلب وزارة المالية، الي النيابة العامة واتخاذ اجراءات التحقيق في الدعوي ضد المتهم وتقرير فحص تضمن نتيجة التهرب الضريبي ، وعن عدم أداء ضريبة القيمة المضافة والمبيعات المستحقة لبيع سلع دون الإقرار عنها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 91 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة ،قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.