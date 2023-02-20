"احتفل وخليك فى أمان".. "الزفة" فى الطريق العام تعرضك للخطر

كتب أحمد حسنى

عادة سيئة قد يقوم بها البعض خلال السير بالطرقات العامة، وهي تعطيل الحركة المرورية فى أوقات الاحتفال بالأفراح، ما قد يؤدي لشلل مروري تام نتيجة هذه العادات السيئة.

ومن بين المخالفات التي حدد لها قانون المرور عقوبة صارمة، هي تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها، هذه العادة التي تكون في كثير من الأحيان تحدث في "زفة الأفراح" على الطرق، بسبب توقف السيارات لتنفيذ حركات استعراضية، ما قد ينتج عنه تعطيل حركة المرور.

وحدد قانون المرور في مادته رقم 75 عقوبة على ارتكاب أي فعل يتسبب في تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها، وذلك بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر.