كتبت ميرفت رشاد

تلعب التغذية الدور الأكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بصحة الشعر، تساعد الأطعمة الفائقة بقوتها الخارقة داخليًا على نمو الشعر بشكل قوي وسميك وتمنع تساقط الشعر، يعد النظام الغذائي الغني بالمغذيات أكثر فاعلية في الحصول على شعر صحي أكثر من التطبيق الموضعي لمنتجات معينة، يحتاج شعرنا إلى الأحماض الدهنية وفيتامين ج والزنك والحديد والفيتامينات المتعددة الأخرى التي تساعد على منع تساقط الشعر وتمكنك من الحصول على شعر كثيف وقوي، وإليك 5 أطعمة تمنع تساقط الشعر وتساعد على نموه وكثافته، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".

السبانخ

السبانخ من الخضراوات الورقية ممتازة لنمو الشعر، غنية بفيتامين C و A والحديد وحمض الفوليك ، فإن تناول السبانخ بانتظام يمكن أن يفعل المعجزات لشعرك، يعتبر السبانخ غذاءً غنيًا بالحديد مفيدًا للغاية في تعزيز نمو الشعر، حيث إن الحديد هو أحد المكونات الأساسية لنمو الشعر. أيضًا ، يمكن أن يؤدي انخفاض كمية الحديد إلى تساقط الشعر ، لذا تأكد من تضمين السبانخ في نظامك الغذائي لمنع تساقط الشعر.

البيض

يحتاج شعرنا إلى البروتين لينمو بشكل صحي وسميك والبيض هو أفضل المصادر للحصول على البروتين منه، يحتوي البيض على عنصرين من أهم مكونات بروتين نمو الشعر والبيوتين اللازمة لمنع تساقط الشعر، نظرًا لأن شعرنا مصنوع من بروتين يسمى الكيراتين ، فمن المهم للغاية تناول طعام غني بالبروتين، بصرف النظر عن ذلك البيض ، يحتوي أيضًا على الزنك والسيلينيوم اللذين يعتبران رائعين لشعرك.

التوت

التوت مليء بمضادات الأكسدة وفيتامين C الذي يقوي بصيلات الشعر ويساعد على تقوية جذور الشعر، استهلك أي نوع من التوت في نظامك الغذائي اليومي لتلاحظ فرقًا كبيرًا في صحة شعرك، يعتبر فيتامين سي أيضًا مصدرًا رائعًا للكولاجين الذي يحتاجه شعرك لتعزيز نمو الشعر، تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في التوت أيضًا في منع تكسر الشعر.

اللوز



يحتوي اللوز على أحماض أوميجا 3 الدهنية والزنك وفيتامين E و B1 و B6 والسيلينيوم وهي عناصر مغذية ممتازة لنمو الشعر، كل هذه المكونات ضرورية لتعزيز نمو الشعر، يغذي اللوز الشعر من جذوره ويساعد في جعل شعرك أكثر لمعاناً وقوة، إلى جانب ذلك ، يعمل اللوز كحاجز وقائي للشعر ، حيث إنه يحمي الشعر من الأضرار البيئية وبالتالي يسمح للشعر بالنمو بصحة جيدة، اللوز غني بالمغنيسيوم وهو عنصر قوي لتكثيف الشعر.

بذور الشيا



بذور الشيا غنية بالبروتينات والنحاس والفوسفور والتي تعتبر عوامل رئيسية للشعر الكثيف، تزود بذور الشيا الشعر بالكيراتين الذي يساعد في تعزيز الشعر القوي والسميك، كما أن النحاس الموجود في بذور الشيا يساعد في تعزيز نموه، يقي فروة الرأس من أي عدوى ويحافظ على فروة الرأس بصحة جيدة.