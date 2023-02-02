لاعب من ذوى الهمم بالأقصر يحصد فضية بطولة الجمهورية لـ400 متر عدو.. صور

أعلن الدكتور حسام القاضى رئيس مجلس إدارة نادى الإرادة والتحدى لألعاب القوى بمحافظة الأقصر، عن فوز اللاعب شاذلى حامد بالميدالية الفضية فى 400 متر عدو ببطولة الجمهورية التى نظمتها اللجنة البارالمبية بالمركز الأوليمبى بالمعادى فى الفترة من 27 إلى 30 يناير الماضى، وذلك فى إطار الدعم الذى يقدمه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لفئة ذوى الهمم.

وأضاف الدكتور حسام القاضى، فى بيان صحفى، أن هذا الفوز للاعب الأقصرى يعد إنجاز عظيم لأن لاعب نادى الأقصر كان ينافس أبطال منتخب مصر البارالمبى، موضحًا أن النادى شارك بعدد 6 لاعبين آخرين فى مسابقات الجلة والقرص والعدو والوثب العالى، وحققوا جميعًا مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية واللاعبين المشاركين هم كل من (عبد الرحمن أبو الحجاج - ياسر الصادق - محمود مرعى - أحمد أبو الحجاج - الشاذلى حامد - إبراهيم السعيد)، ورئيس البعثة أحمد محمد سيد أمين صندوق النادى، حيث يهدى النادى هذا الإنجاز غير المسبوق لكل أهالى الأقصر وإلى محافظ الأقصر الداعم الأول لأبطال النادى.

وكشف الدكتور حسام القاضى رئيس نادى الإرادة والتحدى لذوى الهمم بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل اللقاء مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال زيارته الأخيرة للأقصر، بعد صعوده للدورى الممتاز فى كرة الطائرة جلوس، وذلك لدعمهم تحقيقًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى احتفالية "قادرون باختلاف" فى نسختها الرابعة التى أتت تحت شعار "لينا مكان"، لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة.

وأضاف الدكتور حسام القاضى، أنه أن الفريق حقق مؤخرًا بطولات جعلته يتأهل للعب فى الدورى الممتاز بأقل الإمكانيات، وأكد للوزير على رغبتهم فى تطوير واستكمال إنشاءات النادى، للعمل على التوسع فى مزيد من ألعاب ذوى الإعاقة التى تصل إلى عشرات الألعاب، حيث أنه توجد لعبة خاصة بكل إعاقة، وهم يشاركون بلعبة واحدة هى كرة طائرة جلوس لقلة الإمكانيات وقلة الدعم، وحضر اللقاء كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، وأعضاء مجلس إدارة نادى الإرادة والتحدي.