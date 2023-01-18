تفاصيل لقاء وزير الشباب والرياضة وأبطال نادي الإرادة والتحدي لذوي الهمم بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور حسام القاضي رئيس نادي الإرادة والتحدي لذوى الهمم بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل اللقاء مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال زيارته الأخيرة للأقصر، بعد صعوده للدورى الممتاز فى كرة الطائرة جلوس، وذلك لدعمهم تحقيقاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى احتفالية "قادرون باختلاف" فى نسختها الرابعة التي أتت تحت شعار "لينا مكان"، لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة.

وأضاف الدكتور حسام القاضي، فى بيان صحفى، أن الفريق حقق مؤخراً بطولات جعلته يتأهل للعب في الدوري الممتاز بأقل الإمكانيات، وأكد للوزير على رغبتهم في تطوير واستكمال إنشاءات النادي، للعمل على التوسع في مزيد من ألعاب ذوي الإعاقة التي تصل إلى عشرات الألعاب، حيث أنه توجد لعبة خاصة بكل إعاقة، وهم يشاركون بلعبة واحدة هي كرة طائرة جلوس لقلة الإمكانيات وقلة الدعم، وحضر اللقاء كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، وأعضاء مجلس إدارة نادي الإرادة والتحدي.

وأكد لاعبو فريق نادى الإرادة والتحدي بالأقصر، على أنهم فى أمس الحاجة لضرورة استكمال النادي الذي تم إشهاره منذ عام 2015، وبه هيكل إداري ومجلس إدارة منتخب، وحتى الآن لا يوجد به ملاعب ولا إنشاءات، حيث أن وزير الشباب والرياضة استمع إلى مطالب فريق كرة طائرة جلوس بنادي الإرادة والتحدي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين طالبوا باستكمال إنشاء نادي الإرادة والتحدي بمدينة طيبة، مؤكداً على استجابة الوزير لإدراج النادي بالخطة الاستثمارية القادمة، والاهتمام بالنادي وإنشاءاته ووعد بزيارة خاصة قريبة لمقر النادى.



أبطال نادى الإرادة والتحدى لذوى الهمم بالأقصر



الوزير مع مجلس إدارة نادى الإرادة والتحدى لذوى الهمم بالأقصر



لقاء وزير الشباب والرياضة وأبطال نادى الإرادة والتحدى بالأقصر