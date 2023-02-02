قرار إسرائيلى بمصادرة 32 مليون دولار من عائدات ضرائب السلطة الفلسطينية

وكالات الأنباء

وقع وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش، على قرار بمصادرة 32 مليون دولار من عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية.

يذكر أن فى بداية يناير الماضى، صادق وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش، على قرار قرصنة 139 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في جلسة الحكومة الأسبوعية، إن الحكومة اتخذت سياسة جديدة تجاه الفلسطينيين، وإنه سيتم فرض عقوبات على شخصيات فلسطينية رفيعة المستوى بسبب التوجه إلى محكمة العدل الدولية.

وأضاف نتنياهو أن الفلسطينيين انتزعوا قرارا من الأمم المتحدة معاديا لإسرائيل، وبموجبه ستفرض العقوبات على كبار المسؤولين بالسلطة، وسيتم الاستيلاء على أموال الفلسطينيين، وتجميد مشاريع البناء في المنطقة المصنفة "ج".