اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 فبراير 2023 11:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

قرار إسرائيلى بمصادرة 32 مليون دولار من عائدات ضرائب السلطة الفلسطينية

الخميس، 02 فبراير 2023 11:08 ص
قرار إسرائيلى بمصادرة 32 مليون دولار من عائدات ضرائب السلطة الفلسطينية نتنياهو
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقع وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش، على قرار بمصادرة 32 مليون دولار من عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية.

يذكر أن فى بداية يناير الماضى، صادق وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش، على قرار قرصنة 139 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في جلسة الحكومة الأسبوعية، إن الحكومة اتخذت سياسة جديدة تجاه الفلسطينيين، وإنه سيتم فرض عقوبات على شخصيات فلسطينية رفيعة المستوى بسبب التوجه إلى محكمة العدل الدولية.

وأضاف نتنياهو أن الفلسطينيين انتزعوا قرارا من الأمم المتحدة معاديا لإسرائيل، وبموجبه ستفرض العقوبات على كبار المسؤولين بالسلطة، وسيتم الاستيلاء على أموال الفلسطينيين، وتجميد مشاريع البناء في المنطقة المصنفة "ج".

 

 


اسرائيل

فلسطين

وزير الماليه الاسرائيلى

عائدات الضرائب الفلسطينيه

السلطه الفلسطينيه



الموضوعات المتعلقة

هيئة مقاومة الجدار : 700 اعتداء للاحتلال فى نابلس وجنين وبيت لحم خلال يناير

الأربعاء، 01 فبراير 2023 10:30 ص

محمود عباس: الشعب الفلسطيني لن يقبل باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأبد

الثلاثاء، 31 يناير 2023 09:00 م

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة من شرطة الاحتلال

الثلاثاء، 31 يناير 2023 09:45 ص

الصحة الفلسطينية: 35 شهيدا بينهم 8 أطفال برصاص الاحتلال خلال يناير الجارى

الإثنين، 30 يناير 2023 12:57 م

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

الإثنين، 30 يناير 2023 09:58 ص

استشهاد شاب فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال فى مدينة الخليل

الإثنين، 30 يناير 2023 09:18 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة