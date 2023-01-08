وأكد المالكي - في تصريح اليوم /الأحد/ - أن إجراءات الاحتلال مُخالفة للقانون الدولي، وتأتي ردًا على حق طبيعي يتيحه القانون لدولة فلسطين، للخلاص من الاحتلال المتواصل منذ عقود.



وأضاف "سنُطالب في رسالة إلى وزارات الخارجية حول العالم باتخاذ موقف واضح من تلك الإجراءات؛ كي تدرك دولة الاحتلال بأنها ليست مطلقة الحرية في التصرف كيفما تشاء".



وأوضح المالكي أن العمل مُتواصل لبناء رأي عام دولي ضد دولة الاحتلال ونظامها العنصري بعد فضح جرائمها أمام دول العالم.