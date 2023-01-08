اليوم السابع
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الأحد، 08 يناير 2023 09:36 م
أكرم القصاص
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الاحتلال الإسرائيلي يصادق على قرار قرصنة 139 مليون شيكل من أموال فلسطين

الأحد، 08 يناير 2023 09:29 م
الاحتلال الإسرائيلي يصادق على قرار قرصنة 139 مليون شيكل من أموال فلسطين الكنيست
أ ش أ

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صادق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، على قرار قرصنة 139 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية.


وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في جلسة الحكومة الأسبوعية، إن الحكومة اتخذت سياسة جديدة تجاه الفلسطينيين، وإنه سيتم فرض عقوبات على شخصيات فلسطينية رفيعة المستوى بسبب التوجه إلى محكمة العدل الدولية.


وأضاف نتنياهو أن الفلسطينيين انتزعوا قرارا من الأمم المتحدة معاديا لإسرائيل، وبموجبه ستفرض العقوبات على كبار المسؤولين بالسلطة، وسيتم الاستيلاء على أموال الفلسطينيين، وتجميد مشاريع البناء في المنطقة المصنفة "ج".


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