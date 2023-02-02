اليوم السابع
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غلق 6 محلات تجارية مخالفة فى سيدى بشر وميامى بالإسكندرية

الخميس، 02 فبراير 2023 06:45 م
غلق 6 محلات تجارية مخالفة فى سيدى بشر وميامى بالإسكندرية جانب من حملات حى المنتزه بالإسكندرية
الإسكندرية - أحمد الزغبى

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شن حى المنتزه أول الإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات من اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، أسفرت عن إغلاق 6 محلات تجارية ،  وإزالة 70 حالة إشغال متنوعة، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كافة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، بنطاق ميادين وشوارع الحي.

 

وكلف اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق بالحى، وذلك لإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، ومتابعة مدى التزام المحلات التجارية، بمواعيد الغلق ورفع الإشغالات بنطاق الحى.

 

وشملت الحملة، رفع كافة أشكال التعديات على حرم الطريق  وفتح الطرق وتيسير حركة المارة والمركبات، حيث استهدفت شوارع مسجد سيدي بشر وإسكندر إبراهيم وجمال عبد الناصر وطريق الجيش وشارع خالد بن الوليد، وأسفرت الحملات عن التحفظ علي «70» حالة إشغال متنوعة، وغلق «6» محال تجارية لمخالفتهم مواعيد الغلق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة.

 

وعلي صعيد آخر ، شن حى المنتزه ثان الإسكندرية، حملة مكبرة أسفرت عن إغلاق 2 منشأة ، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كافة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، بنطاق ميادين وشوارع الحي.

 

وكلفت الدكتورة رباب مدنى، رئيس الحى، إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق بالحى، وذلك لإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، ومتابعة مدى الالتزام المحلات التجارية، بمواعيد الغلق ورفع الإشغالات بنطاق الحى.

 

وشملت الحملة، رفع كافة أشكال التعديات على حرم الطريق وفتح الطرق وتيسير حركة المارة والمركبات، واستهدفت شوارع جمال عبد الناصر، وسلمان الفارسى، وملك حفنى بحرى، و6 أكتوبر، وصديقات الكتاب المقدس، ومتفرعات شارع وهران، وأثناء مرور الحملة تم غلق وتشميع 2 محل مخالف (سايبر).

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حملات حي المنتزه بالإسكندرية 

 

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حملات حي المنتزه بالإسكندرية 

 

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حملات حي المنتزه بالإسكندرية 

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