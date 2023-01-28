إزالة ألعاب ملاهي وغلق 4 محال تجارية مخالفة بالمنتزه فى الإسكندرية.. صور

شن حى المنتزه أول الإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، أسفرت عن إغلاق 4 منشآت والتحفظ على 80 حالة إشغالات متنوعة، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كافة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، بنطاق ميادين وشوارع الحي.

وكلف اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق بالحى، وذلك لإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، ومتابعة مدى الالتزام المحلات التجارية، بمواعيد الغلق ورفع الإشغالات بنطاق الحى.

وشملت الحملة، رفع كافة أشكال التعديات على حرم الطريق وفتح الطرق وتيسير حركة المارة والمركبات، استهدفت شوارع سيدي بشر كل من شارع القاهرة والسباعي و البكباشي العيسوي وشارع 18 ميامي وميدان 27 سيدى بشر الترام وإزالة ملاهي مدينة فيصل .

وتمكنت الحملة من ضبط نحو 80 حالة إشغال متنوعة وغلق «4» محال تجارية لمخالفتهم مواعيد الغلق، وإزالة ملاهي مخالفة بمدينة فيصل نطاق الحي ، جاء ذلك بجهود مكثفة من إدارة إشغال الطريق بتواجد شرطة مرافق المنتزه، والإدارات المعنية بالحي واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات .

وعلى صعيد آخر، بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لفرض الإنضباط بالشارع السكندري وتيسير حركة المارة والمركبات، نفذ حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد عبدالله سحلول حمله صباحيه ، استهدفت شوارع مصطفي كامل وابن سلامة وميدان سيدى بشر الترام وشارع عبد السلام عارف وخالد بن الوليد، حيث تمكنت الحمله من التحفظ علي الاشغالات المتنوعه وإزالة كافة الحواجز الحديدية والأسمنتية والكاوتش وإعادة الانضباط بنطاق الحي .

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حملات حى المنتزة أول (1)

حملات حى المنتزة أول (2)