"طلاب من أجل مصر" بجامعة سوهاج تتضامن مع الأسر الأكثر احتياجا بتوزيع ملابس الشتاء

سوهاج - محمود مقبول

دفع حب الخير والواجب الإنسانى مجموعة وطنية من شباب جامعة سوهاج ، وهم "أسرة طلاب من أجل مصر"، تحت إشراف الدكتور حسان النعمانى، نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون الدراسات العليا والبحوث، لتدشين مبادرة " شتاء دافئ" لشراء عدد من الأغطية ذات الجودة العالية "بطاطين" وملابس شتوية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بالقرى، وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر ياسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسان النعمانى، رائد الأسرة أن طلاب من أجل مصر هى أسرة شبابية وطنية تشارك المجتمع افراحه واتراحه، انطلاقا من وعيها بأهمية المشاركة المجتمعية من أبناء الجامعة تجاه زملائهم داخل الجامعة وخارجها تجاه أهالينا بمحافظة سوهاج ومن ثم تجاه وطننا مصر الحبيب.

وأضاف النعمانى، أن ما قام به الطلاب من نشاط لشراء البطاطين والملابس هو بالجهود الذاتية من طلاب الأسرة داخل جامعة سوهاج إحساسا منهم بالمسؤولية تجاه مجتمعهم السوهاجى وأهالينا فى القرى الفقيرة.

وفى سياق متصل، لفت الدكتورعلاء غالب، أستاذ مساعد الباطنة، ومقررالأسرة بكلية الطب أنه توجه ،أمس، وفد طلاب من أجل مصر الى قرية الشيخ مكرم مركز سوهاج وعدد من قرى مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وقاموا بتوزيع ما يزيد عن 100 بطانية وعدد من الملابس الشتوية التى اشتروها لاعمار مختلفة وخاصة الأطفال وكبار السن.

جدير بالذكر، أن أسرة طلاب من أجل مصر هي أسرة طلابية تسعى لتكوين مجتمع طلابي قوى متطور يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، وتهدف في سبيل تحقيق رؤيتها إلى إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم، وتقديم أحدث الوسائل التجريبية للطلاب الجامعيين في مختلف المجالات التنموية، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب لدفعهم نحو المساهمة الفعالة في خطة التنمية المستدامة، ودعم طلاب الفرق النهائية والشباب الخريجين لوجستيا لاقتحام مجال ريادة الأعمال وانجاح تجاربهم العملية، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات المصرية والجامعات المختلفة في أنحاء العالم لتبادل التجارب وتطوير المهارات.