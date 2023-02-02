وحدة الاستدامة بجامعة سوهاج تعلن عن مسابقة "أفضل كلية صديقة للبيئة"

سوهاج - محمود مقبول

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، عن إطلاق مسابقة "أفضل كلية صديقة للبيئة"، والتي تنظمها وحدة الاستدامة بالجامعة، وذلك في إطار احتفال الدولة المصرية باليوم الوطني للبيئة، ورفع الوعى بأهمية الحفاظ على البيئة وامتدادأ لمؤتمر المناخ Cop27.

وأوضح رئيس الجامعة ان الهدف من المسابقة هو نشر ثقافة الاستدامة فى الجامعة، والإسهام فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، و تشجيع الكليات على تطبيق معايير الاستدامة التي تجعل الكلية صديقة للبيئة، إلى جانب تحفيزها على ترشيد الاستهلاك والمحافظة على الموارد الطبيعية، مما يساهم فى رفع التصنيف الدولى للجامعة والإسهام فى جعل المبانى الجامعية صديقة للبيئة.

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن لجنة القطاع استعرضت الطلب المقدم من وحدة الاستدامة وناقشت معايير المسابقة وآلية التقديم والتقييم، مشيراً إلى أن المشاركة و التقديم سوف يكون إلكترونياً على البريد الإلكتروني لوحدة الاستدامة.

وعلى النموذج المعد من قبل الوحدة حتى يوم 20 فبراير الحالي، وذلك تطبيقاً لأهداف الوحدة في التقليل من استخدام الورق حفاظاً على البيئة، على أن تعلن النتائج في بداية شهر مارس القادم.

وأوضح الدكتور حمدي حسانين مدير وحدة الاستدامة أن معايير المسابقة لاختيار أفضل 3 كليات صديقة للبيئة تشمل التعليم والبحث العلمي، وإدارة المخلفات، وإدارة المياه، ترشيد الطاقة، إلى جانب الشكل الجمالي وجودة البيئة، المساحات الخضراء داخل وخارج المبنى، بالإضافة إلى المؤتمرات والندوات التثقيفية وورش العمل التي أقامتها الكليات في مجال نشر الوعي البيئي.